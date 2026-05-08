В районе Рош а-Никра упал беспилотник, двое раненых

В районе Рош а-Никра упал беспилотник со взрывчаткой, два человека получили легкие ранения, сообщает "Кан". Тревоги не было.

Раненые доставлены в больницу.

Пострадали гражданские или военные, неизвестно.

Ранее полиция сообщпла, что на крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и ущерба нет. На место прибыли полицейские и саперы. Школа была эвакуирована. Специалисты приступили к нейтрализации и вывозу БПЛА.