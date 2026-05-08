ЦАХАЛ: атаки БПЛА на севере Израиля и в Ливане, ранены трое военнослужащих

ЦАХАЛ сообщил, что беспилотник со взрывчаткой, запущенный "Хизбаллой", упал на территории Израиля недалеко от границы с Ливаном.

В результате тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа, еще один получил ранение средней степени тяжести. Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

В армии заявили, что это очередное нарушение договоренностей о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".

Ранее 8 мая "Хизбалла" запустила несколько дронов, которые взорвались рядом с силами ЦАХАЛа, действующими в Южном Ливане. Один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести.

Кроме того, в последние часы "Хизбалла" выпустила несколько ракет и минометных снарядов по израильским силам в Южном Ливане. Одна ракета была перехвачена, остальные ракеты и минометные снаряды упали рядом с военными. Пострадавших в этих инцидентах нет.