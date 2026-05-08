x
08 мая 2026
|
последняя новость: 14:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 14:32
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ: атаки БПЛА на севере Израиля и в Ливане, ранены трое военнослужащих

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 08 мая 2026 г., 13:10 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 14:17
ЦАХАЛ: атаки БПЛА на севере Израиля и в Ливане, ранены трое военнослужащих
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщил, что беспилотник со взрывчаткой, запущенный "Хизбаллой", упал на территории Израиля недалеко от границы с Ливаном.

В результате тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа, еще один получил ранение средней степени тяжести. Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

В армии заявили, что это очередное нарушение договоренностей о прекращении огня со стороны "Хизбаллы".

Ранее 8 мая "Хизбалла" запустила несколько дронов, которые взорвались рядом с силами ЦАХАЛа, действующими в Южном Ливане. Один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести.

Кроме того, в последние часы "Хизбалла" выпустила несколько ракет и минометных снарядов по израильским силам в Южном Ливане. Одна ракета была перехвачена, остальные ракеты и минометные снаряды упали рядом с военными. Пострадавших в этих инцидентах нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 мая 2026

В районе Рош а-Никра упал беспилотник, двое раненых