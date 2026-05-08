Тревога на севере Израиля, включая Акко. Ракетный обстрел

В 14:00-14:02 тревога "Цева адом" прозвучала на северо-западе Израиля, включая Акко. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана.

В 14:11 был дан отбой тревоги.

ЦАХАЛ уведомил, что с территории Ливана были выпущены несколько ракет. Одна из них была перехвачены, другие упали на открытой местности. Пострадавших нет.

Незадолго до того Армия обороны Израиля готовилась к возможности обстрелов из Ливана по северной части страны.

На данный момент в инструкциях Командования тыла изменений нет. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована, заявляют в ЦАХАЛе.

Ранее сообщалось о раненых в результате атак "Хизбаллы" с применением беспилотников.

ЦАХАЛ сообщал, что беспилотник со взрывчаткой, запущенный "Хизбаллой", упал на территории Израиля недалеко от границы с Ливаном. В результате тяжело ранен военнослужащий ЦАХАЛа, еще один получил ранение средней степени тяжести. Раненые доставлены в больницу, их семьи уведомлены.

Кроме того, "Хизбалла" запустила несколько дронов, которые взорвались рядом с силами ЦАХАЛа, действующими в Южном Ливане. Один военнослужащий получил ранение средней степени тяжести.

Также "Хизбалла" выпустила несколько ракет и минометных снарядов по израильским силам в Южном Ливане. Одна ракета была перехвачена, остальные ракеты и минометные снаряды упали рядом с военными. Пострадавших в этих инцидентах нет.

В районе Рош а-Никра упал беспилотник со взрывчаткой, два человека получили легкие ранения, сообщает "Кан". Тревоги не было. Раненые доставлены в больницу.

Полиция сообщала, что на крыше школы в районе Западной Галилеи был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и ущерба нет. Школа была эвакуирована.