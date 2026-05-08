ЦАХАЛ предупреждает о высокой вероятности обстрелов севера Израиля из Ливана

Исходя из оценки ситуации, Армия обороны Израиля готовится к возможности обстрелов из Ливана по северной части страны.

Армия обороны Израиля подчеркивает, что на данном этапе необходимо сохранять бдительность, действовать ответственно и подчиняться инструкциям Командования тыла.

На данный момент в инструкциях Командования тыла изменений нет. В случае каких-либо изменений общественность будет проинформирована.