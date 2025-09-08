x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 14:42
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал террористические объекты организации "Хизбалла" в районе Бекаа в Ливане

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
Война с "Хизбаллой"
время публикации: 08 сентября 2025 г., 13:32 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 13:32
ЦАХАЛ атаковал террористические объекты организации "Хизбалла" в районе Бекаа в Ливане
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о нанесении военно-воздушными силами ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Бекаа в Ливане.

Среди атакованных целей – военные лагеря подразделения "Радуан", в которых были выявлены боевики организации "Хизбалла" и хранилось вооружение.

Атакованные военные лагеря служили террористической организации "Хизбалла" для проведения тренировок, подготовки боевиков к планированию и осуществлению терактов против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

В рамках тренировок и подготовки в лагерях боевики проходят упражнения по стрельбе и дополнительное обучение использованию различных видов вооружений.

Хранение вооружений и проведение военных тренировок являются грубым нарушением достигнутых между Израилем и Ливаном договорённостей и представляют угрозу Государству Израиль.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 сентября 2025

703-й день войны: теракт в Иерусалиме, атаки хуситов, операции в Газе и Ливане, в Иудее и Самарии