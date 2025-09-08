ЦАХАЛ атаковал террористические объекты организации "Хизбалла" в районе Бекаа в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает о нанесении военно-воздушными силами ударов по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы" в районе Бекаа в Ливане.

Среди атакованных целей – военные лагеря подразделения "Радуан", в которых были выявлены боевики организации "Хизбалла" и хранилось вооружение.

Атакованные военные лагеря служили террористической организации "Хизбалла" для проведения тренировок, подготовки боевиков к планированию и осуществлению терактов против сил ЦАХАЛа и Государства Израиль.

В рамках тренировок и подготовки в лагерях боевики проходят упражнения по стрельбе и дополнительное обучение использованию различных видов вооружений.

Хранение вооружений и проведение военных тренировок являются грубым нарушением достигнутых между Израилем и Ливаном договорённостей и представляют угрозу Государству Израиль.

ЦАХАЛ продолжит действовать для устранения любой угрозы Государству Израиль.