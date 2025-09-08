x
08 сентября 2025
|
последняя новость: 23:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 сентября 2025
|
08 сентября 2025
|
последняя новость: 23:09
08 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Иерусалиме подросток получил ножевое ранение во время игры со сверстниками в футбол

время публикации: 08 сентября 2025 г., 22:21 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 22:21
В Иерусалиме подросток получил ножевое ранение во время игры со сверстниками в футбол
Пресс-служба полиции Израиля

На футбольной площадке в парке Сакер 13-летний подросток получил ножевое ранение. Раненый доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, во время игры между подростками возник конфликт, в ходе потасовки один из подростков достал нож и ранил соперника.

По подозрению в причастности к этому инциденту задержан 12-летний подросток.

Расследование инцидента продолжается.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 августа 2025

В Тверии осколками разбитого окна тяжело ранен подросток
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2025

Скончался подросток, смертельно раненый в результате игры с пистолетом в Ришон ле-Ционе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2025

Стрельба на окраине Ришон ле-Циона, подросток в критическом состоянии. Задержаны подозреваемые