В Иерусалиме подросток получил ножевое ранение во время игры со сверстниками в футбол

На футбольной площадке в парке Сакер 13-летний подросток получил ножевое ранение. Раненый доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что, по данным предварительного расследования, во время игры между подростками возник конфликт, в ходе потасовки один из подростков достал нож и ранил соперника.

По подозрению в причастности к этому инциденту задержан 12-летний подросток.

Расследование инцидента продолжается.