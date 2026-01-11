x
11 января 2026
Мир

Арестован убийца шести человек в Миссисипи

США
Убийства
время публикации: 11 января 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:59
Дарика Мур
Clay County Sheriff's Office via AP

В штате Миссисипи (округ Клей, район города Уэст-Пойнт, США) 9 января были убиты шесть человек, включая семилетнюю девочку. Задержан подозреваемый в вооруженном нападении.

Как сообщает AP со ссылкой на полицию, стрельба произошла на трех разных площадках в сельской местности, а среди погибших – родственники подозреваемого, а также пастор и его брат.

По данным следствия, подозреваемый – 24-летний Дарика Мур. Его задержали у полицейского блокпоста в районе Сидарблафф. Сообщается, что он действовал в одиночку. Мотив пока официально не назван.

Прокурор округа заявил о намерении добиваться смертной казни.

