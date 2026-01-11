x
11 января 2026




Ближний Восток

Курдские ополченцы согласились покинуть Алеппо

Сирия
Курды
время публикации: 11 января 2026 г., 09:25 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 09:30
Курдские ополченцы согласились покинуть Алеппо
AP Photo/Omar Albam

"Сирийские демократические силы", действующее в Сирии курдское ополчение, заявили, что они согласились покинуть районы Алеппо, где в последние дни шли бои между СДС и правительственными войсками.

Сирийская армия ранее сообщила об установлении контроля над обоими курдскими районами города – Шейх Махсуд и Ашрафия. Государственное телевидение сообщило, что сдавшиеся боевики были вывезены на север страны – то есть в области, контролируемые курдами.

"Мы достигли соглашения, которое привело к прекращению огня, обеспечило эвакуацию тел шахидов, а также раненных, ополченцев и мирных жителей из районов Шейх Махсуд и Ашрафия в северную и восточную Сирию", – говорится в заявлении СДС.

В нем также отмечается, соглашение было достигнуто при посредничестве других стран. Напомним, что минувшим днем ситуацию в Алеппо обсудили президент Сирии Ахмад аш-Шараа и специальный посланник президента США Том Баррак.

