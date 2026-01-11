Нападение на израильтян во время турнира по дзюдо в Польше

Во время соревнования по дзюдо в Польше на израильтян напали. Наши спортсмены подверглись антисемитским оскорблениям, сообщает "Исраэль а-Йом".

Израильская делегация состояла из примерно 90 детей и подростков.

Двое тренеров были избиты.

Инцидент произошел во время соревнований в городе Бяльско-Бяла.

В турнире участвовали спортсмены от 7 до 16 лет.

В зале часто звучали антисемитские выкрики, в том числе "Свободу Палестине".