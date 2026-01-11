x
Спорт

Нападение на израильтян во время турнира по дзюдо в Польше

Антисемитизм
Дзюдо
время публикации: 11 января 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:54
Нападение на израильтян во время турнира по дзюдо в Польше
AP Photo/Eugene Hoshiko

Во время соревнования по дзюдо в Польше на израильтян напали. Наши спортсмены подверглись антисемитским оскорблениям, сообщает "Исраэль а-Йом".

Израильская делегация состояла из примерно 90 детей и подростков.

Двое тренеров были избиты.

Инцидент произошел во время соревнований в городе Бяльско-Бяла.

В турнире участвовали спортсмены от 7 до 16 лет.

В зале часто звучали антисемитские выкрики, в том числе "Свободу Палестине".

