Нападение на израильтян во время турнира по дзюдо в Польше
время публикации: 11 января 2026 г., 08:54 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 08:54
Во время соревнования по дзюдо в Польше на израильтян напали. Наши спортсмены подверглись антисемитским оскорблениям, сообщает "Исраэль а-Йом".
Израильская делегация состояла из примерно 90 детей и подростков.
Двое тренеров были избиты.
Инцидент произошел во время соревнований в городе Бяльско-Бяла.
В турнире участвовали спортсмены от 7 до 16 лет.
В зале часто звучали антисемитские выкрики, в том числе "Свободу Палестине".
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025