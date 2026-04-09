Автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе 25, погиб мужчина
время публикации: 09 апреля 2026 г., 12:28 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 12:28
Автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе 25, недалеко от Абу-Талуль.
После проведения реанимации бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть мужчины в возрасте около 30 лет, получившего крайне тяжелые травмы.
Также медицинская помощь была оказана еще двоим пострадавшим, которых бригада парамедиков МАДА доставила в больницу "Сорока".