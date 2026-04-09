Автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе 25, погиб мужчина

Автомобиль врезался в дорожное ограждение на трассе 25, недалеко от Абу-Талуль.

После проведения реанимации бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть мужчины в возрасте около 30 лет, получившего крайне тяжелые травмы.

Также медицинская помощь была оказана еще двоим пострадавшим, которых бригада парамедиков МАДА доставила в больницу "Сорока".