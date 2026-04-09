Служба тыла оставила инструкции для населения без изменений до 10 апреля

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что после оценки ситуации Служба тыла приняла решение оставить без изменения инструкции населения до 17:00 10 апреля.

На "линии противостояния", на севере Голанских высот, в Верхней Галилее, в Хайфском заливе, а также в Кацрине и Кидмат-Цви продолжат действовать ограничения:

Образовательная деятельность разрешена только в защищенных от обстрелов помещениях;

Массовые мероприятия: разрешается проводить собрания численностью до 50 человек на улице и до 200 в помещении.

Рабочие места: разрешается возобновить работу на предприятиях и в учреждениях, откуда можно добраться до стандартного защищенного помещения в отведенное время.

Пляжи закрыты.

В Нижней и Центральной Галилее, в районе А-Амаким, Кармеле, Вади-Аре, округе Менаше, Самарии, Гуш-Дане, округах Яркон и Шфела разрешены массовые мероприятия с участием до 1000 человек.

На остальной территории страны отменены все ограничения.