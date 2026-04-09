Житель Явне был задержан по подозрению в нападении на военнослужащую
время публикации: 09 апреля 2026 г., 11:23 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 11:23
Житель Явне был задержан по подозрению в нападении на военнослужащую ЦАХАЛа в Тель-Авиве.
Согласно подозрениям, мужчина плюнул в сторону военнослужащей, ударил её по лицу и скрылся.
Сотрудники полиции задержали его. В ходе допроса возникло подозрение в причастности задержанного также к другим эпизодам насилия.
По окончании расследования задержанный был заключен под стражу, однако в среду, 8 апреля, суд распорядился освободить его на ограничительных условиях.