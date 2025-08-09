Тревога в поселке Бейт-Хорон. Подозреваемый задержан

Около 08:00 в поселке Бейт Хорон прозвучал сигнал тревоги.

По местной системе связи сообщили, что в поселке преследуют угонщика автомобиля. Жителям было отдано распоряжение закрыть двери домов и не выходить на улицу. Вскоре поступило сообщение, что преследуемый задержан.

Силы безопасности проверят, нет ли еще преступников.

В 08:20 распоряжение не выходить на улицу было отменено.