09 августа 2025
Израиль

Тревога в поселке Бейт-Хорон. Подозреваемый задержан

время публикации: 09 августа 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 08:16

Около 08:00 в поселке Бейт Хорон прозвучал сигнал тревоги.

По местной системе связи сообщили, что в поселке преследуют угонщика автомобиля. Жителям было отдано распоряжение закрыть двери домов и не выходить на улицу. Вскоре поступило сообщение, что преследуемый задержан.

Силы безопасности проверят, нет ли еще преступников.

В 08:20 распоряжение не выходить на улицу было отменено.

