02 марта 2026
Израиль

ЦАХАЛ предупредил жителей юга и востока Ливана: ожидаются новые удары по объектам "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 02 марта 2026 г., 04:31 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 04:35
Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Элла Вауийя
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке подполковник Элла Вауийя опубликовала предупреждение об эвакуации для жителей более чем 50 деревень на юге и востоке Ливана.

"Действия "Хизбаллы" вынуждают Армию обороны Израиля действовать против нее", – написала она.

"В целях вашей безопасности вы должны немедленно эвакуироваться из своих домов и переместиться как минимум на 1000 метров от деревень на открытую местность. Любой, кто находится рядом с объектами или вооружениями "Хизбаллы", подвергает свою жизнь опасности", – сказано в предупреждении ЦАХАЛа.

Израиль
