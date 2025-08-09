ДТП около Иерусалима, двое пострадавших

В ночь на 9 августа на 437-й дороге около деревни Хизмэ столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.

В результате аварии травмы от средней тяжести до тяжелых получили двое молодых людей (около 20 лет), которые ехали на мотоцикле.

Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.