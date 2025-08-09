ДТП около Иерусалима, двое пострадавших
время публикации: 09 августа 2025 г., 01:54 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 05:09
В ночь на 9 августа на 437-й дороге около деревни Хизмэ столкнулись автомобиль и мотоцикл, на котором ехали два человека.
В результате аварии травмы от средней тяжести до тяжелых получили двое молодых людей (около 20 лет), которые ехали на мотоцикле.
Пострадавшие доставлены в иерусалимские больницы "Шаарей Цедек" и "Адаса Ар а-Цофим".
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.