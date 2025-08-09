x
09 августа 2025
Израиль

В Иорданской долине мужчину укусила ядовитая змея, пострадавший в тяжелом состоянии

Мада
время публикации: 09 августа 2025 г., 01:31 | последнее обновление: 09 августа 2025 г., 05:03
"Змея Эйн-Геди" (Atractaspis engaddensis) – она же эгедийская кротая змея, израильская кротозмея или израильская кротовая гадюка
PyramidsFC/Wikipedia

В ночь на 9 августа в больницу "А-Эмек" в Афуле бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" был доставлен 38-летний мужчина, которого укусила ядовитая змея.

В сообщении МАДА указан вид змеи: это была "змея Эйн-Геди" (Atractaspis engaddensis) – она же эгедийская кротая змея, израильская кротозмея или израильская кротовая гадюка.

Судя по опубликованным данным, мужчина был укушен змеей в большой палец ноги, это произошло в одном из поселков в долине реки Иордан.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как отмечают специалисты, змеи активизируются с наступлением жары. Как правило, летом заметно больше инцидентов, связанных с укусами ядовитых змей, чем зимой. Следует проявлять осторожность.

