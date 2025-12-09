x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 14:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 14:40
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Вооруженное нападение в Иерусалиме, 65-летний мужчина в тяжелом состоянии

Мада
Полиция
Иерусалим
время публикации: 09 декабря 2025 г., 13:33 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 13:43
Вооруженное нападение в Иерусалиме, 65-летний мужчина в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Полиция ведет расследование вооруженного нападения на мужчину, произошедшего на улице РАМБАН в Иерусалиме.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте 65 лет получил ножевые ранения в верхнюю часть тела. Оказав пострадавшему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По предварительным данным, речь идет о происшесвии криминального характера. Личность подозреваемого, который скрылся с места преступления, известна полиции, идут его розыски. Полиция сообщает, что подозреваемый и пострадавший знакомы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 декабря 2025

Двое юношей задержаны по подозрению в нападении на работника санитарной службы в Иерусалиме