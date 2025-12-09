Вооруженное нападение в Иерусалиме, 65-летний мужчина в тяжелом состоянии

Полиция ведет расследование вооруженного нападения на мужчину, произошедшего на улице РАМБАН в Иерусалиме.

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом", мужчина в возрасте 65 лет получил ножевые ранения в верхнюю часть тела. Оказав пострадавшему неотложную помощь, его эвакуировали в больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом и нестабильном состоянии.

По предварительным данным, речь идет о происшесвии криминального характера. Личность подозреваемого, который скрылся с места преступления, известна полиции, идут его розыски. Полиция сообщает, что подозреваемый и пострадавший знакомы.