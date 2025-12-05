x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 17:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 17:44
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Двое юношей задержаны по подозрению в нападении на работника санитарной службы в Иерусалиме

Полиция
Иерусалим
Криминал
время публикации: 05 декабря 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 16:25
Двое юношей задержаны по подозрению в нападении на работника санитарной службы в Иерусалиме
Пресс-служба полиции Израиля

Двое молодых людей, 17 и 18 лет, задержаны по подозрению в нападении на водителя автобуса и работника санитарной службы в Иерусалиме.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемые едут на электровелосипедах, останавливаются возле работника санитарной службы, и избивают его, не прекращая свои действия даже после того, как мужчина падает на тротуар.

Срок содержания под стражей 17-летнего юноши продлен до исхода субботы, а 18-летний будет доставлен в суд по окончании субботы для продления ареста.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook