Двое юношей задержаны по подозрению в нападении на работника санитарной службы в Иерусалиме

Двое молодых людей, 17 и 18 лет, задержаны по подозрению в нападении на водителя автобуса и работника санитарной службы в Иерусалиме.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемые едут на электровелосипедах, останавливаются возле работника санитарной службы, и избивают его, не прекращая свои действия даже после того, как мужчина падает на тротуар.

Срок содержания под стражей 17-летнего юноши продлен до исхода субботы, а 18-летний будет доставлен в суд по окончании субботы для продления ареста.