13-летний подросток из Тель-Авива обвиняется в нападениях на людей

Сотрудники полицейского отдела по работе с несовершеннолетними завершили расследование в отношении 13-летнего подростка, который подозревается в нескольких серьезных преступлениях, связанных с насилием и кражами.

В социальных сетях распространили видео, на котором изображен получивший травму головы мужчина: в районе Тель-Авивского порта в него метнули стеклянный кувшин. Снимал это видео приятель подростка, совершившего нападение.

В ходе расследования возникло подозрение, что несовершеннолетние связаны с целой серией преступлений. По результатам расследования были задержаны двое 13-летних жителей Тель-Авива.

Они подозреваются в распылении слезоточивого газа в сторону человека на улице Иегуда Маккаби в Тель-Авиве, в обливании водой человека возле парковки Голда. Кроме того, они пнули женщину, шедшую по улице в районе Бавли, когда проезжали мимо нее на электросамокате.

Все эти преступления были совершены без какого-либо повода. Во время ареста основной подозреваемый также напал на полицейскую, ударив ее ногой. Во время обыска у него был найден похищенный ранее в Тель-Авиве скутер.

Домашний арест основного подозреваемого несколько раз продлевался судом, против него поданы обвинительные заключения: ему вменяется нападение, причинение телесных повреждений, применение силы для предотвращения задержания, езда без водительских прав и другие правонарушения. В полиции опасаются, что подросток может быть причастен и к другим преступлениям.