x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 13:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 13:22
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

13-летний подросток из Тель-Авива обвиняется в нападениях на людей

Полиция
Дети
Тель-Авив
время публикации: 09 декабря 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 12:48
13-летний подросток из Тель-Авива обвиняется в нападениях на людей
Flash90

Сотрудники полицейского отдела по работе с несовершеннолетними завершили расследование в отношении 13-летнего подростка, который подозревается в нескольких серьезных преступлениях, связанных с насилием и кражами.

В социальных сетях распространили видео, на котором изображен получивший травму головы мужчина: в районе Тель-Авивского порта в него метнули стеклянный кувшин. Снимал это видео приятель подростка, совершившего нападение.

В ходе расследования возникло подозрение, что несовершеннолетние связаны с целой серией преступлений. По результатам расследования были задержаны двое 13-летних жителей Тель-Авива.

Они подозреваются в распылении слезоточивого газа в сторону человека на улице Иегуда Маккаби в Тель-Авиве, в обливании водой человека возле парковки Голда. Кроме того, они пнули женщину, шедшую по улице в районе Бавли, когда проезжали мимо нее на электросамокате.

Все эти преступления были совершены без какого-либо повода. Во время ареста основной подозреваемый также напал на полицейскую, ударив ее ногой. Во время обыска у него был найден похищенный ранее в Тель-Авиве скутер.

Домашний арест основного подозреваемого несколько раз продлевался судом, против него поданы обвинительные заключения: ему вменяется нападение, причинение телесных повреждений, применение силы для предотвращения задержания, езда без водительских прав и другие правонарушения. В полиции опасаются, что подросток может быть причастен и к другим преступлениям.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

Подростки избили водителя и разгромили два автобуса из-за замечания о сигарете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2025

Трое несовершеннолетних камнеметателей из Иерусалима будут обвинены в терроризме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 ноября 2025

Поножовщина в школе в Ашдоде: предъявлены обвинения 17-летнему старшекласснику. Видео