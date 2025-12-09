Военные предупреждают о превращении Иудеи и Самарии в главный район военных действий

В 2026 году Иудея и Самария могут стать главной ареной военных действий. Как сообщает "Исраэль а-Йом", такую оценку высказывают высокопоставленные источники в сфере безопасности.

По словам источников, подстрекательство в Иудее и Самарии не прекращается, а успешные, с точки зрения террористов, нападения дают "вдохновение" другим группировкам и боевикам-одиночкам.

Помимо этого, Иран, Турция и штабы ХАМАСа за рубежом прикладывают усилия, пытаясь привести к эскалации. Речь идет о попытках направлять акты террора, спонсировать их и постоянно переправлять оружие через иорданскую границу.

В системе безопасности нет однозначного отношения к растущему числу ферм, создаваемых евреями

в Иудее и Самарии. С одной стороны, как пишет "Исраэль а-Йом", военные признают, что эти фермы способствуют повышению общего уровня безопасности. С другой стороны, эти фермы также нуждаются в защите, что требует дополнительных сил.

В Иудее и Самарии продолжаются столкновения между израильтянами и палестинскими арабами. В оборонных структурах отмечают повышенный уровень напряженности в поселениях после 7 октября. Военные опасаются такого сценария в Иудее и Самарии, а также возможных актов возмездия, которые также могут привести к дополнительной эскалации.