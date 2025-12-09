x
09 декабря 2025
09 декабря 2025
09 декабря 2025
последняя новость: 13:22
09 декабря 2025
Израиль

"Исламский джихад" заявил, что отдал всех удерживаемых группировкой заложников

Заложники
Исламский джихад
время публикации: 09 декабря 2025 г., 12:26
"Исламский джихад" заявил, что отдал всех удерживаемых группировкой заложников
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Представитель военного крыла террористической организации "Исламский джихад" "Бригады Аль-Кудс" Абу Хамза заявил, что группировка передала через "Красный Крест" всех находившихся в ее распоряжении заложников, живых и мертвых.

На территории сектора Газы все еще удерживаются останки Рана Гвили, старшины спецназа ЯСАМ, отражавшего нападение террористов 7 октября 2023 года в Алумим.

ХАМАС и "Красный Крест" разыскивают его останки в районе Зейтун в юго-восточной части города Газа.

Израиль
