Полиция проводит масштабную операцию, в том числе в Иудее и Самарии

Пресс-служба полиции сообщает о начале крупной операции, которая проходит сейчас по всей стране во всех округах. Действия координирует управление округа Шай (Иудея и Самария) и его центральное подразделение (ЯМАР Шай), при участии крупных сил полиции, бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и специальных подразделений Управления тюрем (ШАБАС).

Сообщается, что речь идет о масштабной операции с целью борьбы с тяжкими преступлениями, торговлей оружием и наркотиками и др.

Подробности пока не приводятся.