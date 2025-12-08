Полиция проводит масштабную операцию, в том числе в Иудее и Самарии
время публикации: 08 декабря 2025 г., 05:34 | последнее обновление: 08 декабря 2025 г., 06:08
Пресс-служба полиции сообщает о начале крупной операции, которая проходит сейчас по всей стране во всех округах. Действия координирует управление округа Шай (Иудея и Самария) и его центральное подразделение (ЯМАР Шай), при участии крупных сил полиции, бойцов пограничной полиции (МАГАВ) и специальных подразделений Управления тюрем (ШАБАС).
Сообщается, что речь идет о масштабной операции с целью борьбы с тяжкими преступлениями, торговлей оружием и наркотиками и др.
Подробности пока не приводятся.