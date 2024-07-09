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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил удар по террористам на территории школы в Нусейрате

время публикации: 09 июля 2024 г., 00:48 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 00:48
ЦАХАЛ подтвердил удар по террористам на территории школы в Нусейрате
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что самолеты военно-воздушных сил нанесли удар по боевикам ХАМАСа и "Исламского джихада" во время террористической активности на территории школы в Нусейрате.

В сообщении подчеркивается, что были приняты меры для того, чтобы снизить вероятность ущерба гражданским лицам.

Вечером 8 июля палестинские СМИ сообщили об ударе ВВС ЦАХАЛа по школе в Нусейрате, принадлежащей Агентству ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA). Сообщалось о погибших и раненых в результате этого удара.

Принадлежащий ХАМАСу "Палестинский информационный центр" заявляет, что в помещении школы находились гражданские лица, лишившиеся своих домов во время войны.

Школы UNRWA, в помещениях которых размещаются террористы, в последние дни несколько раз становились целями авиаударов. 4 июля ЦАХАЛ сообщил об ударе по двум школам, в Аль-Фуркане и в Дарадж-Туфе; 6 июля удар был нанесен по штабу террористов в школе аль-Джауни в Нусейрате. Все атакованные школы принадлежали Агентству ООН по помощи палестинским беженцам.

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