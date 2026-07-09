Трамп: аш-Шараа обязался помочь в борьбе с "Хизбаллой"

Президент США Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил на борту Air Force One по пути в США, что сирийский лидер Ахмад аш-Шараа "обязался помочь с "Хизбаллой"".

По словам Трампа, аш-Шараа "проделал отличную работу" и "объединил Сирию". "У нас было много хороших встреч", – сказал президент США.

Трамп сделал это заявление на фоне продолжающихся региональных контактов Вашингтона после саммита NATO в Анкаре и нового обострения между США и Ираном.