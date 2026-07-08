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Ближний Восток

CENTCOM: по приказу президента США начата атака на цели в Иране

США
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 23:26 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 00:01
CENTCOM: по приказу президента США начата атака на цели в Иране
CENTCOM

В ночь на 9 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по целям в Иране.

В заявлении CENTCOM говорится, что операция проводится по приказу президента США и направлена на дальнейшее ослабление возможностей Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Американское командование заявило, что Вашингтон возлагает на Тегеран ответственность за последние атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи, проходившие через один из ключевых международных морских маршрутов.

Полуофициальное агентство Fars сообщило, что атака началась около 23:15 по местному времени с ударов по целям в в Бендер-Аббасе и Сирике. Взрывы были слышны в Чахбехаре, Конареке, Бушере, Джаске, островах Кешм и Абу-Муса. Активированы системы ПВО на юге Ирана.

По сообщениям иранских СМИ, электростанции составили значительную часть целей.

Представитель КСИР заявил, что в ответ на атаки будет нанесен "широкомасштабный" удар по базам США в регионе.

Ближний Восток
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