CENTCOM: по приказу президента США начата атака на цели в Иране

В ночь на 9 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения ударов по целям в Иране.

В заявлении CENTCOM говорится, что операция проводится по приказу президента США и направлена на дальнейшее ослабление возможностей Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе.

Американское командование заявило, что Вашингтон возлагает на Тегеран ответственность за последние атаки на коммерческие суда и гражданские экипажи, проходившие через один из ключевых международных морских маршрутов.

Полуофициальное агентство Fars сообщило, что атака началась около 23:15 по местному времени с ударов по целям в в Бендер-Аббасе и Сирике. Взрывы были слышны в Чахбехаре, Конареке, Бушере, Джаске, островах Кешм и Абу-Муса. Активированы системы ПВО на юге Ирана.

По сообщениям иранских СМИ, электростанции составили значительную часть целей.

Представитель КСИР заявил, что в ответ на атаки будет нанесен "широкомасштабный" удар по базам США в регионе.