В Лоде демонтированы более 20 незаконно установленных видеокамер

Полиция демонтировала 21 незаконно установленную видеокамеру, которые вели съемку общественного пространства в Лоде.

По версии следствия, эти камеры использовались криминальными элементами для наблюдения за ключевыми транспортными артериями города, отслеживания перемещений сотрудников сил безопасности и сбора оперативной информации в преступных целях, а также для попыток установить незаконный контроль над общественным пространством.