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Израиль

В Лоде демонтированы более 20 незаконно установленных видеокамер

Полиция
Криминал
время публикации: 09 июня 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 12:33
В Лоде демонтированы более 20 незаконно установленных видеокамер
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция демонтировала 21 незаконно установленную видеокамеру, которые вели съемку общественного пространства в Лоде.

По версии следствия, эти камеры использовались криминальными элементами для наблюдения за ключевыми транспортными артериями города, отслеживания перемещений сотрудников сил безопасности и сбора оперативной информации в преступных целях, а также для попыток установить незаконный контроль над общественным пространством.

Израиль
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