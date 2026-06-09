В Лоде демонтированы более 20 незаконно установленных видеокамер
время публикации: 09 июня 2026 г., 12:31 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 12:33
Полиция демонтировала 21 незаконно установленную видеокамеру, которые вели съемку общественного пространства в Лоде.
По версии следствия, эти камеры использовались криминальными элементами для наблюдения за ключевыми транспортными артериями города, отслеживания перемещений сотрудников сил безопасности и сбора оперативной информации в преступных целях, а также для попыток установить незаконный контроль над общественным пространством.