ЦАХАЛ отметил День признательности военнослужащим резерва (милуим).

С начала военных действий общая численность резервных сил ЦАХАЛа выросла на десятки тысяч человек.

За оперативной готовностью, развертыванием сил и способностью ЦАХАЛа вести долгосрочные действия на всех фронтах стоят тысячи резервистов, резервисток и их семьи.

Даже за последние сутки военнослужащие резерва были призваны в ряды ЦАХАЛа в различные управления и рода войск, демонстрируя преданность делу безопасности государств

ЦАХАЛ приводит статистические данные:

средняя продолжительность активной резервистской службы в 2024 году составила около 94 дней, а в 2025 году – около 78 дней;

около 37% резервистов являются родителями.

Города с наибольшим числом военнослужащих резерва:

Тель-Авив-Яффо – около 42 000;

Иерусалим – около 23000;

Ришон ле-Цион – около 16000;

Беэр-Шева – около 15000;

Хайфа – около 14000.