ЦАХАЛ отметил День признательности военнослужащим резерва
ЦАХАЛ отметил День признательности военнослужащим резерва (милуим).
С начала военных действий общая численность резервных сил ЦАХАЛа выросла на десятки тысяч человек.
За оперативной готовностью, развертыванием сил и способностью ЦАХАЛа вести долгосрочные действия на всех фронтах стоят тысячи резервистов, резервисток и их семьи.
Даже за последние сутки военнослужащие резерва были призваны в ряды ЦАХАЛа в различные управления и рода войск, демонстрируя преданность делу безопасности государств
ЦАХАЛ приводит статистические данные:
средняя продолжительность активной резервистской службы в 2024 году составила около 94 дней, а в 2025 году – около 78 дней;
около 37% резервистов являются родителями.
Города с наибольшим числом военнослужащих резерва:
Тель-Авив-Яффо – около 42 000;
Иерусалим – около 23000;
Ришон ле-Цион – около 16000;
Беэр-Шева – около 15000;
Хайфа – около 14000.