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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 9 июня: жарко и ясно

Погода
время публикации: 09 июня 2026 г., 06:07 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 06:18
Прогноз погоды в Израиле на 9 июня: жарко и ясно
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 9 июня, ожидается небольшое повышение температуры. Ясно и жарко.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 20-30, в Хайфе – 20-26, в Эйлате – 25-40, в Беэр-Шеве – 18-35, на побережье Мертвого моря – 26-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-30, в Ариэле – 19-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-31, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 24 градусов, высота волн 20-50 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 20 км/ч).

В среду ожидается дополнительное повышение температуры, жарче среднесезонной температуры, в четверг установится жара по всей стране. Жара немного спадет в субботу.

Израиль
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