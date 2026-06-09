Жители населенных пунктов на границе с Ливаном получили предуведомление о ракетном обстреле
время публикации: 09 июня 2026 г., 23:55 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 23:59
В 23:49 жители населенных пунктов на "линии противостояния" получили предуведомление от Командования тыла о ракетном обстреле из Ливана.
Предупреждения были разосланы жителям Кфар Гилади, Метулы, Кирьят-Шмоны, Маргалиот, Мисгав Ам, Кирьят-Шмоны.
Армия сообщила, что был зафиксирован запуск ракет с территории Ливана.
Сигнала тревоги после предуведомления не было. По предварительной информации, ракеты не пересекли границу с Израилем.