БАГАЦ отклонил просьбу жителей севера продлить срок эвакуации до конца лета

Высший суд справедливости отклонил петицию мэрии Кирьят-Шмоны о продлении срока эвакуации жителей северных населенных пунктов и финансирование школ, в которых учатся эвакуированные дети.

В решении суда говорится, что "ответчик (правительство) разработало сбалансированную программу, учитывающую как необходимость возвращения жителей севера в свои дома, так и потребности тех, кто хотел бы, чтобы дети закончили текущий учебный год в местах эвакуации".

Напомним, что в соответствии с решением правительства и указаниями системы образования, жители эвакуированных в начале войны "Железные мечи" населенных пунктов севера Израиля с 1 марта могут вернуться в свои дома, и система образования возобновляет работу учебных заведений в координации с местными властями. По решению правительства, каждая семья может выбрать – вернуться 1 марта или продолжать жить в местах эвакуации, чтобы дети без перерывов завершили учебный год. При этом в системе образования подчеркивают, что каждый ученик из вернувшейся на север семьи будет размещен в подходящих ему образовательных рамках.

Мэрия Кирьят-Шмоны, обратившаяся в БАГАЦ в конце февраля, заявляла, что у нее еще нет инфраструктуры и учителей, чтобы обеспечивать вернувшимся надлежащий уровень обслуживания и образования, и требует перенести возвращение эвакуированных на лето.