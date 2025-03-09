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Израиль

БАГАЦ отклонил просьбу жителей севера продлить срок эвакуации до конца лета

Война "Железные мечи"
Война с "Хизбаллой"
Образование
Мин.образования
Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 09 марта 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 09 марта 2025 г., 20:23
БАГАЦ отклонил просьбу жителей севера продлить срок эвакуации до конца лета
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости отклонил петицию мэрии Кирьят-Шмоны о продлении срока эвакуации жителей северных населенных пунктов и финансирование школ, в которых учатся эвакуированные дети.

В решении суда говорится, что "ответчик (правительство) разработало сбалансированную программу, учитывающую как необходимость возвращения жителей севера в свои дома, так и потребности тех, кто хотел бы, чтобы дети закончили текущий учебный год в местах эвакуации".

Напомним, что в соответствии с решением правительства и указаниями системы образования, жители эвакуированных в начале войны "Железные мечи" населенных пунктов севера Израиля с 1 марта могут вернуться в свои дома, и система образования возобновляет работу учебных заведений в координации с местными властями. По решению правительства, каждая семья может выбрать – вернуться 1 марта или продолжать жить в местах эвакуации, чтобы дети без перерывов завершили учебный год. При этом в системе образования подчеркивают, что каждый ученик из вернувшейся на север семьи будет размещен в подходящих ему образовательных рамках.

Мэрия Кирьят-Шмоны, обратившаяся в БАГАЦ в конце февраля, заявляла, что у нее еще нет инфраструктуры и учителей, чтобы обеспечивать вернувшимся надлежащий уровень обслуживания и образования, и требует перенести возвращение эвакуированных на лето.

Израиль
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