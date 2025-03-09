Управление "Ткума" переезжает в Сдерот по решению нового руководителя

Сразу после своего назначения на пост главы Управления "Ткума", которое отвечает за восстановление пострадавших в ходе войны населенных пунктов на юге Израиля, Авиад Фридман сообщил о переносе ведомства в Сдерот. Официально перенос будет осуществлен в конце октября текущего года.

Таким образом, Фридман продвигает решение министра по восстановлению севера и юга Израиля Зеэва Элькина, который распорядился перенести деятельность Управления "Ткума" в регион, восстановлением которого оно занимается.

В воскресенье, 9 марта, Фридман провел серию рабочих встреч в местных советах Эшколь и Шаар а-Негев в рамках подготовки совместного рабочего плана Управления "Ткума" и органов местной власти пострадавших от войны районов.

Отметим, что на заседании правительство было принято решение о продлении возвращения жителей в кибуц Нетив а-Асара по соображениям безопасности до 30 апреля.