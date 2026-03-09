x
09 марта 2026
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 18:11
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Обломком ракеты повреждены железнодорожные пути между Тель-Авивом и аэропортом

Война с ХАМАСом
Ракевет Исраэль
время публикации: 09 марта 2026 г., 17:24 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 17:24
Обломком ракеты повреждены железнодорожные пути между Тель-Авивом и аэропортом
Avshalom Sassoni/Flash90

Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в результате падения обломков ракеты на железнодорожные пути в районе Ганот приостановлено движение поездов между станциями Тель-Авив, Лод и аэропорт "Бен-Гурион".

Бесплатные автобусы запущены со станций "Тель-Авив-Савидор-Мерказ, Лод и аэропорт "Бен-Гурион".

В настоящее время движение возобновлено по одному из путей, на втором – ведутся ремонтные работы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

10-й день войны "Рычание льва": Иран и "Хизбалла" продолжают обстрелы Израиля