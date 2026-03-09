Обломком ракеты повреждены железнодорожные пути между Тель-Авивом и аэропортом
время публикации: 09 марта 2026 г., 17:24 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 17:24
Железнодорожная компания "Ракевет Исраэль" сообщила, что в результате падения обломков ракеты на железнодорожные пути в районе Ганот приостановлено движение поездов между станциями Тель-Авив, Лод и аэропорт "Бен-Гурион".
Бесплатные автобусы запущены со станций "Тель-Авив-Савидор-Мерказ, Лод и аэропорт "Бен-Гурион".
В настоящее время движение возобновлено по одному из путей, на втором – ведутся ремонтные работы.