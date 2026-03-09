ЦАХАЛ об обстреле центра страны из Ливана: одна из ракет упала в центре Израиля

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила подробности о ракетном обстреле центра страны, осуществленном из Ливана в 17:00.

В сообщении пресс-службы говорится, что был зафиксирован запуск нескольких ракет, часть из которых была перехвачена силами ПВО, еще несколько упали на незастроенной местности. Кроме того, поступило сообщение о падении ракеты в центре страны.

ЦАХАЛ изучает обстоятельства этого инцидента.

По предварительной информации, ракета упала в Рамле, осколками повреждено здание детского сада.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что четыре человека, пострадавшие от ударной волны, доставлены в больницу "Шиба" с легкими травмами.