Сирены звучат в десятках населенных пунктов в центре Израиля и на севере. Обстрел из Ливана
время публикации: 09 марта 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 17:32
В 17:00 в десятках населенных пунктов в центре Израиля была активирована система раннего предупреждения в связи с ракетным обстрелом.
Сирены прозвучали в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Рамат а-Шарон, Герцлии и еще десятках населенных пунктов.
Сирены были включены без предварительного уведомления об обстреле.
В центре страны слышны взрывы.
По информации телеканала "Кешет-12", одна из ракет упала на незастроенной местности, другие были успешно перехвачены.
Как минимум из пяти мест поступили сообщения о падении обломков.
Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один человек получил легкое ранение.