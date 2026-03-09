Сирены звучат в десятках населенных пунктов в центре Израиля и на севере. Обстрел из Ливана

В 17:00 в десятках населенных пунктов в центре Израиля была активирована система раннего предупреждения в связи с ракетным обстрелом.

Сирены прозвучали в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Рамат а-Шарон, Герцлии и еще десятках населенных пунктов.

Сирены были включены без предварительного уведомления об обстреле.

В центре страны слышны взрывы.

По информации телеканала "Кешет-12", одна из ракет упала на незастроенной местности, другие были успешно перехвачены.

Как минимум из пяти мест поступили сообщения о падении обломков.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один человек получил легкое ранение.