x
09 марта 2026
|
последняя новость: 18:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 марта 2026
|
09 марта 2026
|
последняя новость: 18:11
09 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сирены звучат в десятках населенных пунктов в центре Израиля и на севере. Обстрел из Ливана

Война с "Хизбаллой"
Цева адом
Война с Ираном
время публикации: 09 марта 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 17:32
Сирены звучат в десятках населенных пунктов в центре Израиля и на севере. Обстрел из Ливана
Chaim Goldberg/Flash90

В 17:00 в десятках населенных пунктов в центре Израиля была активирована система раннего предупреждения в связи с ракетным обстрелом.

Сирены прозвучали в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Рамат а-Шарон, Герцлии и еще десятках населенных пунктов.

Сирены были включены без предварительного уведомления об обстреле.

В центре страны слышны взрывы.

По информации телеканала "Кешет-12", одна из ракет упала на незастроенной местности, другие были успешно перехвачены.

Как минимум из пяти мест поступили сообщения о падении обломков.

Из службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что один человек получил легкое ранение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook