"Мы полны решимости защитить жителей севера": глава МИДа встретился со спецпосланником ООН по Ливану

В понедельник, 9 марта, министр иностранных дел Гидеон Саар встретился в Иерусалиме со специальным посланником ООН по Ливану Жанин Хеннис-Плассхарт.

В ходе встречи министр Саар подчеркнул, что группировка "Хизбалла" вступила в войну под давлением Ирана, аналогично тому, как она присоединилась к нападению на Израиль 8 октября 2023 года. Министр отметил, что за последнюю неделю интенсивность атак против Израиля с территории Ливана превысила количество атак с территории самого Ирана.

Саар заявил, что в этот раз Израиль принял решение не эвакуировать жителей северных приграничных населенных пунктов и обязуется предпринять все необходимые меры для обеспечения их безопасности.

Министр подчеркнул, что развертывание сил ЦАХАЛа в приграничной зоне является критически важным для предотвращения наземных вторжений боевиков "Хизбаллы" и защиты гражданского населения от обстрелов. Он также добавил, что ослабление влияния "Хизбаллы" отвечает интересам как Израиля, так и Ливана.

Саар добавил: ""Хизбалла" развязала агрессию против нас, и в международном сообществе нет никого, кроме Израиля, кто предпринимал бы реальные шаги для ее прекращения ".

Касательно деятельности UNIFIL министр Саар с сожалением отметил, что данная организация зачастую выступает фактором, препятствующим оперативной деятельности ЦАХАЛа.