Глава МИД Саар призвал мировое сообщество разорвать связи с террористическим режимом Ирана

В последние часы министр иностранных дел Гидеон Саар дал серию интервью ведущим международным СМИ. Среди прочего, Саар побеседовал с Эрин Молан (Австралия), индийским телеканалом NDTV, а также итальянским каналом RAI1.

Пресс-служба министра отмечает, что в ходе интервью Саар коснулся темы обстрелов со стороны Ирана и призвал страны мира разорвать отношения с Тегераном: "Иранский режим наносит удары по гражданскому населению, в то время как наши цели объекты этого террористического режима и военная инфраструктура. Они атакуют не только Израиль, но и арабские страны региона без всякой на то причины. Иранский режим опасен для собственного народа, для региона и для всего мира. Страны мира должны разорвать любые связи с этим режимом террора".

Относительно террористической группировки "Хезболла" министр заявил: "Они объявили нам войну, выпустив сегодня ночью ракеты и беспилотники по нашим городам и поселениям. Это лишь доказывает, что Ливан, к сожалению, все еще находится под иранской оккупацией. Они не свободны, вопреки всем их заявлениям об установлении оперативного контроля в южной части страны. Именно оттуда "Хезболла" атаковала нас прошлой ночью. Это подчеркивает важность того, чтобы Ливан стал свободным, а он не сможет быть таковым, пока "Хезболла" не будет разоружена. Мы будем действовать в Ливане. Мы начали масштабную ответную атаку и продолжим операцию, но мы не сводим глаз с главной цели, войны с Ираном, потому что Иран – это голова змеи".