Из Дубая в Тель-Авив вылетел первый эвакуационный авиарейс

Из Дубая в Тель-Авив вылетел эмиратский самолет с 330 пассажирами на борту. Это первый эвакуационный рейс, отправленном из Дубая в рамках спасательной операции "Львицы залива".

Ожидается, что в ближайшее время будут выполнены и другие специальные рейсы из региона.

В ночь на 8 марта министерство транспорта Израиля опубликовало схему операции "Львицы залива" по возвращению израильтян из Объединенных Арабских Эмиратов. В рамках этой операции, проводимой в сотрудничестве с эмиратскими авиакомпаниями, будут задействованы специальные эвакуационные рейсы в Израиль и другие страны. Согласно опубликованному плану, в ходе операции напрямую в Израиль двумя специальными рейсами будут доставлены семьи с детьми, а также отдельные граждане в гуманитарных случаях. Остальных израильтян, застрявших в Эмиратах, предполагается вывозить рейсами в Афины. В министерстве отмечают, что этот план призван ускорить возвращение граждан на фоне сложившейся ситуации и обеспечить приоритетную помощь наиболее уязвимым категориям пассажиров.

Накануне сообщалось, что усилия по возвращению домой израильтян, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах, 7 марта были приостановлены из-за закрытия аэропортов на фоне иранских ракетных атак и ударов беспилотников. По данным 13-го канала, в ОАЭ остаются около 4000 израильтян. Израиль организовал рейсы силами авиакомпаний FlyDubai и Etihad Airways для вывоза тысяч израильтян. Однако после того, как территория ОАЭ подверглись очередной иранской атаке, авиакомпании отменили рейсы.