Снова сирены в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана, есть пострадавшие

В 01:35 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Шфеле, Лахише, Ярконе, Самарии. Ракетный обстрел из Ирана.

МАДА: несколько человек получили травмы по пути в убежища.

В районе Ришон ле-Циона женщина, находившаяся неподалеку от места падения фрагмента ракеты, получила травму головы средней тяжести.

Причинен ущерб. В районе падения фрагмента ракеты прервана подача электроэнергии.