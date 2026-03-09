Снова сирены в центре Израиля, ракетный обстрел из Ирана, есть пострадавшие
время публикации: 09 марта 2026 г., 01:36 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 02:51
В 01:35 сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в Гуш-Дане, Шфеле, Лахише, Ярконе, Самарии. Ракетный обстрел из Ирана.
МАДА: несколько человек получили травмы по пути в убежища.
В районе Ришон ле-Циона женщина, находившаяся неподалеку от места падения фрагмента ракеты, получила травму головы средней тяжести.
Причинен ущерб. В районе падения фрагмента ракеты прервана подача электроэнергии.