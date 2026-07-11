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Каббалист Яаков Адес: гематрия слова "убийство" совпадает с именем начальника Генштаба

время публикации: 11 июля 2026 г., 20:45 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 16:59
Каббалист Яаков Адес: гематрия слова "убийство" совпадает с именем начальника Генштаба
Uri Lenz/Flash90

Раввин-каббалист Яаков Адес во время еженедельного урока у гробницы праматери Рахели выступил с критикой в адрес начальника Генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира. Он отметил, что слово "убийство" встречается в тексте недельной главы Торы "Масей" 18 раз, а его гематрия (числовое значение) составляет 298, что совпадает с гематрией имени Эяль Замир.

Каббалист подчеркнул, что это не шутка и процитировал отрывок из Торы: "Ибо Господь, Бог твой, шествует среди стана твоего, чтобы спасать тебя и предавать врагов твоих в руки твои; а потому стан твой должен быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего-то срамного и не отвернулся от тебя". По его словам, многие солдаты погибают на войне из-за атмосферы распущенности, созданной начальником Генштаба.

Раввин Адес также упомянул ведущуюся среди ультраортодоксальных раввинов дискуссию о том, допустимо ли проклинать начальника Генштаба. Он заявил, что следует личному наставлению каббалиста Ицхака Кадури, который строго запретил ему проклинать евреев при каких бы то ни было обстоятельствах.

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