Хасидский двор Дорог принял решение о выходе за пределы Бней-Брака

Впервые со времени основания хасидизма Дорог, происходящего из венгерского города Хайдудорог (Hajdúdorog), принято решение о расширении за пределы его традиционного центра в Бней-Браке. По указанию лидера общины, раввина Исраэля-Моше Розенфельда, начат проект строительства жилого квартала в поселении Иммануэль в Самарии. Инициатива призвана дать ответ на острую жилищную проблему, с которой сталкиваются многие семьи в общине.

Проект включает не только квартиры для десятков семей, но и развитие инфраструктуры – учреждения образования, а также коммунальные и общественные службы. Решение о создании нового квартала в Иммануэле связано с высокой стоимостью жилья в крупных ультраортодоксальных городах. В общине отмечают, что шаг этот стал историческим. Он позволит сохранить характерную традиционную атмосферу, дав возможность семьям возможность обрести собственное жилье.

Хасидизм Дорог был основан около тридцати лет назад и известен своим строгим и замкнутым образом жизни. До сих пор все его члены проживали в районе ул. Нафха в Бней-Браке, молились только в синагоге двора и отдавали детей в общинные учебные заведения.