Раввин Игаль Левинштейн заявил о массовом отчислении религиозных солдат из спецназа

Раввин Игаль Левинштейн, глава курсов предармейской подготовки в поселении Эли, заявил, что в этом году в спецподразделение Генштаба "Сайерет Маткаль" было зачислено рекордное количество солдат, идентифицирующих себя как религиозные, – 22 человека. Однако, по его словам, в последующие два месяца половина из них была отчислена.

Левинштейн утверждает, что, помимо стандартных профессиональных причин, командование ссылалось на проблемы с "социальной интеграцией" отчисленных солдат. Именно этот термин вызвал у раввина тревогу. Он расценил его как указание на возможную культурную и социальную несовместимость религиозных солдат со сложившейся в подразделении средой.

"До сих пор в "Сайерет Маткаль" не было подобной проблемы, потому что весь коллектив был светским. Было несколько религиозных, но нормы, культура, рамки – всё было светским. В последнем наборе произошло драматическое изменение социальной структуры, что означало необходимость реорганизации в социально-культурном аспекте. Я считаю, что подразделение не проявило готовности к этому, продолжает работать по старым нормам, и результат – половина отчислена", – пояснил Левинштейн в интервью.

ЦАХАЛ опроверг обвинения в дискриминации. В заявлении, распространенном для прессы, подчеркивается, что все кадровые решения в армии принимаются исключительно на основе профессиональных критериев. "Отчисления в армии производятся только на основе профессиональных соображений и соответствия должности. Любое утверждение о предпочтении или дискриминации по мотивам религиозной веры является ложным и представляет собой серьезное введение общественности в заблуждение", – говорится в официальном ответе пресс-службы.