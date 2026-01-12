Женское пение вызвало уход религиозных зрителей с мероприятия в честь бригады "Голани"

На мероприятии в иерусалимском зале "Арена", посвященном двум годам боевых действий бригады "Голани", религиозные зрители вышли во время женского пения. В мероприятии участвовали солдаты, их семьи и гости, среди которых были десятки учащихся религиозно-сионистских ешив.

Во время официальной части выступал военный ансамбль, включая вокалисток-женщин. После начала выступления ученики ешив встали со своих мест и покинули зал. Они не ограничились молчаливым уходом, организовав совместное пение на улице. По словам одного из участников, "мы не пришли для конфронтации – мы вышли, чтобы петь снаружи и пробудить сердца".

Позднее раввин бригады "Голани" обратился к солдатам с разъяснением и извинениями, подчеркнув, что подобная ситуация не была запланирована заранее: "Прошу прощения у всех. Мне заранее сообщили, что женского пения не будет и что центральное выступление – кошерного певца. К сожалению, несмотря на предварительные просьбы, в программе есть элементы женского пения при участии певиц военного ансамбля. С точки зрения Галахи, [в этом случае] можно опустить голову, не смотреть и не слушать женское пение. Тот, кто хочет полностью выйти, тоже может это сделать".