11 января 2026
11 января 2026
Традиции

Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал молитву о падении иранского режима

время публикации: 11 января 2026 г., 08:42 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 07:46
Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал молитву о падении иранского режима
Chaim Goldberg/Flash90

На фоне волны массовых беспорядков и протестов в Иране главный раввин Цфата и член Совета главного раввината Израиля Шмуэль Элиягу опубликовал специальную молитву с призывом к падению режима аятолл.

Кроме того, раввин Элиягу вместе со своей дочерью Рахель Базак, женой раввина Бецалеля Базака, провел международную женскую молитву, в которой приняли участие женщины из разных стран. Молитва была посвящена, по формулировке организаторов, "победе божественного добра и падению иранского режима".

В тексте молитвы содержатся обращения к Всевышнему с просьбами о поражении врагов, уничтожении руководства Ирана, которое, по словам автора, стремится к гибели Израиля, а также о защите народа, восставшего против власти. Отдельно упоминается просьба о том, чтобы армия Ирана поддержала протестующих и не выступала против них.

