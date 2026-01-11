Раввин Шмуэль Элиягу опубликовал молитву о падении иранского режима

На фоне волны массовых беспорядков и протестов в Иране главный раввин Цфата и член Совета главного раввината Израиля Шмуэль Элиягу опубликовал специальную молитву с призывом к падению режима аятолл.

Кроме того, раввин Элиягу вместе со своей дочерью Рахель Базак, женой раввина Бецалеля Базака, провел международную женскую молитву, в которой приняли участие женщины из разных стран. Молитва была посвящена, по формулировке организаторов, "победе божественного добра и падению иранского режима".

В тексте молитвы содержатся обращения к Всевышнему с просьбами о поражении врагов, уничтожении руководства Ирана, которое, по словам автора, стремится к гибели Израиля, а также о защите народа, восставшего против власти. Отдельно упоминается просьба о том, чтобы армия Ирана поддержала протестующих и не выступала против них.