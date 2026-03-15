Кальман Либскинд: вопреки скетчам "Эрец нехедерет", Израиль не становится Ираном

В колонке на сайте газеты "Макор ришон" ее редактор Кальман Либскинд подверг критике недавний скетч сатирической программы "Эрец нехедерет", в котором духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи сравнивается с израильскими религиозными деятелями и правыми политиками. Либскинд прослеживает историю этого приема – сравнения политических оппонентов с иранским режимом. Он цитирует примеры из прошлого, когда политики левого спектра, такие как Шуламит Алони, называли "хомейнизмом" любые проявления религиозности в Израиле. Даже Менахема Бегина в 1981 году левая партия РАЦ обвиняла в привнесении "хомейнизма" в жизнь страны.

Автор переходит задается вопросом: что именно создатели "Эрец нехедерет" имеют в виду, когда говорят, что Израиль превращается в Иран? Либскинд напоминает, что израильское правительство не расстреливает демонстрантов, не вешает оппозиционеров. Оппозиция, которую в Иране преследуют и лишают жизни, в Израиле блокирует дороги, пикетирует жену премьер-министра и не получает обвинительных заключений.

Либскинд указывает на отсутствие рефлексии у протестующих, которые, обладая всеми рычагами власти в академических кругах, СМИ и судебной системе, считают себя борцами с режимом. Левый лагерь обвиняет правых в стремлении к авторитаризму, тогда как его лидеры открыто заявляют о намерении закрывать неугодные СМИ и "перевоспитывать" целые слои населения.

В ответ на прогнозы о превращении Израиля в "страну галахи" Либскинд цитирует раввина Хаима Навона. Тот утверждает, что правые, включая религиозных, не стремятся управлять жизнью светских. Более того, факты говорят об обратном процессе: статус-кво в отношении шаббата десятилетиями размывается именно светским лагерем – растет число открытых кинотеатров, торговых центров и магазинов. Автор отмечает, что число девушек из религиозных семей, призывающихся в ЦАХАЛ, неуклонно растет. Он напоминает, что нынешняя правящая коалиция, которую в скетче сравнивают с режимом аятолл, поставила во главе кнессета открытого гомосексуала, что немыслимо в Иране.

В заключение Либскинд напоминает, что основатели государства мечтали в первую очередь о еврейском государстве, а демократия и прогресс были лишь средствами для достижения этой цели, которые не должны подменять саму суть. По его мнению, создатели "Эрец Нехедерет" не знают реального израильского общества и не видят, как молодое поколение тянется к традиции, сочетая молитву перед боем с современным образом жизни, и как сильно религия и наука переплетены в жизни тысяч израильтян.