14 марта 2026
последняя новость: 23:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Традиции

В Димоне состоялась акция протеста "харедим" против работы "Супер Фарма" по субботам

Акции протеста
время публикации: 14 марта 2026 г., 22:58 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 23:01
Moshe Shai/FLASH90

В Димоне состоялась акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против открытия отделения "Супер Фарма" по субботам.

По информации сайта Walla News

решение об открытии "Супер Фарма" в шабат было принято мэром Бени Битоном для того, чтобы у жителей был доступ к аптечным услугам в конце недели.

Walla News пишет, что "харедим", принявшие участие в демонстрации, утверждают, что в данном случае открылась не только аптека, но и весь сетевой магазин.

Издание пишет, что эта акция протеста вызвала недоумение в муниципалитете, сотрудники которого напоминают, что, согласно Галахе, нарушение шабата разрешено, если речь идет о спасении человеческой жизни.

