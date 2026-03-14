В Димоне состоялась акция протеста "харедим" против работы "Супер Фарма" по субботам

В Димоне состоялась акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против открытия отделения "Супер Фарма" по субботам.

По информации сайта Walla News

решение об открытии "Супер Фарма" в шабат было принято мэром Бени Битоном для того, чтобы у жителей был доступ к аптечным услугам в конце недели.

Walla News пишет, что "харедим", принявшие участие в демонстрации, утверждают, что в данном случае открылась не только аптека, но и весь сетевой магазин.

Издание пишет, что эта акция протеста вызвала недоумение в муниципалитете, сотрудники которого напоминают, что, согласно Галахе, нарушение шабата разрешено, если речь идет о спасении человеческой жизни.