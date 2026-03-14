В Димоне состоялась акция протеста "харедим" против работы "Супер Фарма" по субботам
время публикации: 14 марта 2026 г., 22:58 | последнее обновление: 14 марта 2026 г., 23:01
В Димоне состоялась акция протеста представителей ультраортодоксальной общины против открытия отделения "Супер Фарма" по субботам.
По информации сайта Walla News
решение об открытии "Супер Фарма" в шабат было принято мэром Бени Битоном для того, чтобы у жителей был доступ к аптечным услугам в конце недели.
Walla News пишет, что "харедим", принявшие участие в демонстрации, утверждают, что в данном случае открылась не только аптека, но и весь сетевой магазин.
Издание пишет, что эта акция протеста вызвала недоумение в муниципалитете, сотрудники которого напоминают, что, согласно Галахе, нарушение шабата разрешено, если речь идет о спасении человеческой жизни.