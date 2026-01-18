Общественные деятели отреагировали на отказ Давида Зини пожимать руки женщинам

После того, как сотрудниц ШАБАКа заранее предупредили, что новый глава организации Давид Зини по религиозным соображениям не пожимает руки женщинам, это известие вызвало резкую критику со стороны левых активистов. В частности, активист Барух Шарон назвал его "аятоллой Зини", заявив, что "Иран уже здесь, в канцелярии главы ШАБАКа". Другие общественные деятели выразили опасение, что подобные жесты ведут к деградации общества и дискриминации женщин в силовых структурах.

Депутат горсовета Тель-Авива Адас Рогульски обвинила Зини в сознательном отказе от норм вежливости, принятых в светском обществе. По ее мнению, такие действия являются частью "миссионерского плана" по вытеснению женщин из органов безопасности. Она подчеркнула, что подобное поведение может демотивировать женщин-оперативников и нанести ущерб государственному характеру организации.

В защиту главы ШАБАКа выступили представители правого лагеря и религиозные политики. Намекая на Ронена Бара и Надава Аргамана, советник премьер-министра Йонатан Урих с иронией отметил: "Невыносимо, что существует глава ШАБАКа, который соблюдает запрет на прикосновения (шмират-негия). Чего доброго, нам достанется глава ШАБАКа, который ничего не делал перед 7 октября, или другой глава, который уже десятилетие ищет для себя политическую должность, не находит ее и угрожает премьер-министру".

Депутат Кнессета Матан Кахана подчеркнул, что соблюдение религиозных запретов на прикосновения ("шмират-негиа") никак не связано с неуважением к женщинам. Кахана добавил, что Зини стоит перед огромными вызовами в сфере безопасности и заслуживает поддержки, а не нападок из-за своих религиозных убеждений.

Термин "шмират-негия" (соблюдение запрета на прикосновения) описывает галахический запрет на прикосновения и объятия между мужчинами и женщинами, не состоящими в браке (за исключением ближайших родственников, таких как родители и дети). Согласно мнению Рамбама, этот запрет проистекает из заповеди Торы "не приближайтесь, чтобы открыть наготу", что трактуется как запрет на любые прикосновения, выражающие симпатию или страсть. Хотя некоторые современные галахические авторитеты ведут споры о допустимости формального рукопожатия, чтобы не обидеть человека, многие верующие евреи строго придерживаются этого ограничения.