Удар по фрегату "Дена". Власти Шри-Ланки уточнили данные о спасенных и погибших иранских моряках

Власти Шри-Ланки сообщили, что 32 иранских военнослужащих выжили после затопления фрегата "Дена" в Индийском океане, который был атакован американской подлодкой, и сейчас проходят лечение в больнице.

По данным властей, у госпитализированных лишь легкие травмы, и их выписка ожидается в ближайшее время.

Агентство Reuters передает, что спасатели обнаружили и извлекли из воды 87 тел погибших. Поиски продолжаются: еще около 60 человек числятся пропавшими без вести.

Отметим, что, согласно последним данным, представленным Центральным командованием вооруженных сил США, в ходе операции "Эпическая ярость" потоплено уже 17 иранских военных кораблей. Среди них подводная лодка.