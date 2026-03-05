x
Мир

Удар по фрегату "Дена". Власти Шри-Ланки уточнили данные о спасенных и погибших иранских моряках

Война с Ираном
Шри-Ланка
время публикации: 05 марта 2026 г., 06:30 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 06:57
Удар по фрегату "Дена". Власти Шри-Ланки уточнили данные о спасенных и погибших иранских моряках
AP Photo/Eranga Jayawardena

Власти Шри-Ланки сообщили, что 32 иранских военнослужащих выжили после затопления фрегата "Дена" в Индийском океане, который был атакован американской подлодкой, и сейчас проходят лечение в больнице.

По данным властей, у госпитализированных лишь легкие травмы, и их выписка ожидается в ближайшее время.

Агентство Reuters передает, что спасатели обнаружили и извлекли из воды 87 тел погибших. Поиски продолжаются: еще около 60 человек числятся пропавшими без вести.

Отметим, что, согласно последним данным, представленным Центральным командованием вооруженных сил США, в ходе операции "Эпическая ярость" потоплено уже 17 иранских военных кораблей. Среди них подводная лодка.

