Популярный в соцсетях раввин Гольдберг оказался нейросетевым фейком

В Instagram и TikTok вот уже несколько месяцев существует аккаунт "раввина Менахема Гольдберга из Бруклина". Ежедневно там публикуются короткие мотивационные видео хасидского мудреца с белой бородой и в штраймле, обещая духовное обновление и финансовое процветание на основе "древней мудрости Торы". За несколько месяцев раввин собрал более 100 тысяч подписчиков, многие из которых покупали его книги и платные курсы стоимостью до $25.

Однако раввин Гольдберг оказался полностью сгенерированным искусственным интеллектом персонажем. Расследование еврейского ресурса JNS выявило многочисленные несоответствия: на фоне видны несуществующие в реальности синагогальные интерьеры с бессмысленными надписями на иврите, свиток Торы оставлен открытым (что запрещено традицией), а проповеди состоят из общих фраз без цитат из классических еврейских текстов. Биография на сайте, также созданном ИИ, утверждает о 40 годах духовного служения, но не содержит никаких подтверждающих деталей или связей с реальной общиной.

Как отметил в комментарии изданию раввин Гиль Стьюдент, участник команды, разрабатывающей образовательную ИИ-систему Ohrbit, искусственный интеллект способен значительно расширить возможности изучения Торы и сделать обучение более доступным и персонализированным. При этом Стьюдент подчеркнул, что использование таких технологий требует максимальной прозрачности и этического контроля. В соответствии с еврейской традицией, любое религиозное произведение – независимо от того, создано ли оно человеком или с помощью ИИ – обязано проходить проверку и получать одобрение раввинов.