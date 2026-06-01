Завершился бракоразводный процесс с участием мужчины, страдающего шизофренией

Раввинский суд Иерусалима объявил о завершении сложного бракоразводного процесса, в ходе которого женщина получила разводное письмо (гет) после длительного отказа мужа расторгнуть брак. Согласно материалам дела, на протяжении совместной жизни жена сталкивалась с деструктивным поведением мужа.

Со слов женщины, мужчина спал днем, а вечером посещал могилы праведников и возвращался под утро. Супруг оскорблял ее ("толстуха, которая готовит отвратительную еду"), настраивал детей против матери и заявлял о намерении взять вторую жену. Также отмечается, что пара существовала на пособия Управления национального страхования, при этом, по утверждению истицы, вся нагрузка по воспитанию детей и обеспечению семьи лежала исключительно на ней.

В ходе процесса выяснилось, что мужчина страдает шизофренией. Он покинул дом и заявил, что не даст жене разводное письмо. Дело было передано в раввинатский Отдел помощи "соломенным вдовам" под руководством раввина Элиягу Маймона. Мужчина был задержан при содействии полиции, однако продолжал отвечать категорическим отказом на требования предоставить гет.

По предписанию суда мужчине была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Для прохождения обследования его направили в психиатрическую больницу "Геа", откуда он вскоре сбежал. После повторного задержания его поместили под наблюдение психиатрической службы Управления тюрем. После длительных переговоров мужчина согласился подписать разводные документы. Специальная выездная коллегия раввинского суда прибыла в пенитенциарное учреждение, где процедура расторжения брака была завершена.