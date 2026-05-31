Эмиссар Хабада вручил президенту Аргентины иерусалимский камень

В ходе ежегодной экономической конференции стран Латинской Америки главный эмиссар движения Хабад в Аргентине раввин Цви Гринблат совместно с председателем оргкомитета Дарио Эпштейном вручили Хавьеру Милею памятный подарок – каменный блок из Иерусалима. Согласно исследованиям, данный камень был добыт в том же карьере, откуда поставлялись материалы для строительства иерусалимского Храма.

Раввин Гринблат упомянул практику президента Милея цитировать недельную главу Торы в своих обращениях и зачитал текст "Благословения коэнов" из недельной главы, которую читают в этот период в еврейских общинах за пределами Израиля. Президент Милей выразил признательность и поблагодарил раввина.

Год назад Хавьер Милей в сопровождении высокопоставленной делегации и представителей движения Хабад посетил "Оэль" – место захоронения Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона в Нью-Йорке. Милей неоднократно заявлял о своем интересе к иудаизму. В рамках предыдущего официального визита в Израиль он посетил Стену Плача, а также передал премьер-министру Биньямину Нетаниягу картину, изображающую встречу Нетаниягу с Любавичским Ребе.